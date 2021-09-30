Москва, 30 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Напиток из цикория может заменить кофе и другие кофеиносодержащие напитки, в первую очередь такая альтернатива рекомендована при ряде заболеваний. Об этом врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала 30 сентября радио Sputnik.

Дарья Драй ИА REGNUM Кофе

Она отметила, что кофе заменяют цикорием из-за похожего цвета и немного похожего вкуса. Замена в данном случае — психологическая, так как кофеина и других бодрящих веществ в цикории нет.

«Заменять полностью кофе на цикорий обычно рекомендуется людям с повышенным артериальным давлением, людям с остеопорозом и проблемами с усвоением кальция. Также людям с синдромом дефицита внимания или синдромом хронической усталости, которые уже имеют зависимость от кофеина», — сказала Залетова.

Диетолог добавила, что цикорий полезен при проблемах с поджелудочной железой, так как в нём есть вещества, помогающие пищеварению. Вместе с тем есть случаи, когда пить цикорий не стоит.

Аккуратнее с этим напитком нужно быть людям с избыточным весом — цикорий стимулирует аппетит. Из-за содержания оксалатов цикорий противопоказан тем, у кого в почках образовались оксалатные камни.

Как сообщало ИА REGNUM, диетологСветлана Фус предупредила, что пить много зелёного чая нельзя во время беременности и при артериальной гипертензии.

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