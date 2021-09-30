Новосибирск, 30 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. На Молодёжном чемпионате мира по хоккею, который пройдет в 2023 году в Новосибирске и Омске, организаторами, переводчиками, журналистамии экскурсоводами смогут поработать жители и гости Новосибирской области. О старте заявочной кампании для волонтёров МЧМ-2023 заместитель министра физической культуры и спорта региона Марина Курносова, рассказала сегодня, 30 сентября, в ходе пресс-конференции.

Правительство Новосибирской области Логотип МЧМ-23

В мероприятии участвовали генеральный директор Исполнительной дирекции МЧМ-2023 Владимир Тукмачев, руководитель регионального ресурсного центра добровольчества «Волонтерский корпус Новосибирской области» Анна Шубина и активисты волонтерского движения области.

Старт МЧМ-2023 запланирован на 26 декабря 2022 года. В первенстве мира по хоккею в Новосибирске пройдёт 16 встреч, в том числе игры сборных команд России, полуфиналы, финалы, открытие, закрытие.

«В рамках подготовки к чемпионату созданы федеральный и региональный организационные комитеты, а также штаб по подготовке к первенству, в регионе подготовка идёт в соответствии с планами мероприятий. Один из важнейших этапов проводимой правительством Новосибирской области работы по подготовке к МЧМ-2023 — организация деятельности волонтёрского корпуса чемпионата. Волонтеры — это люди, у которых огромное сердце, они способны оказать огромную организационную поддержку при проведении соревнований. В регионе очень сильный волонтёрский корпус, и мы подготовимся встречать участников и гостей на высоком организационном уровне. Всего на первенстве будет задействовано порядка 600 волонтеров, они будут работать на 21 функциональном направлении», — рассказала Марина Курносова.

По словам Владимира Тукмачева, для волонтёров будут предусмотрены бесплатные сервисы, в том числе транспорт, питание, форма, проживание для иностранных и иногородних волонтеров.

Отправной точкой старта заявочной кампании для добровольцев станет открытие в Новосибирске арт-объекта с символикой Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.