Чита, 30 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 30 сентября завершили вакцинацию от SARS-CoV-2 325 100 человек (+1023 за сутки поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной). Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

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Также отмечается, что первым компонентом вакцины привиты 343 387 человек (+846 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: 30 сентября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 69 108, причём 186 из них обнаружили только за сутки.

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