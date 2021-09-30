Сеул, , 08:52 — REGNUM Представители Южной Кореи и США по КНДР обсудят в Джакарте совместные усилия по возобновлению диалога с Северной Кореей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

По их словам, встреча специального представителя Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Дока и его американского коллеги Сон Кима состоится 30 сентября.

Ожидается, что представители двух стран обменяются оценками выступления северокорейского лидера Ким Чен Ына на сессии Верховного народного собрания, обсудят недавнее предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина об официальном окончании Корейской войны (1950−1953 гг), а также возможность оказания гуманитарной помощи Пхеньяну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставители Южной Кореи и США провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ракетные пуски КНДР.

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