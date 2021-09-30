Хабаровск, 30 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Подведены итоги конкурса «Лучший психолог МЧС России-2021», участие в котором принимали 95 специалистов психологической службы со всех регионов РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в пресс-центре ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

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По итогам всех этапов состязания конкурсным жюри были определены победители. Третье место заняла Екатерина Прошина из Хабаровска.

«В подготовке к конкурсу была проделана большая работа, огромную поддержку и помощь оказали коллеги. Вместе с ними готовились творческий ролик, прорабатывались профессиональные аспекты. Как результат — призовое место в тройке лучших», — сказала психолог отдела воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Прошина.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство управления МЧС в Кабардино-Балкарии представит к наградам спасателей, участвовавших в спасательной операции на Эльбрусе. В сложнейших погодных условиях им удалось спасти 14 альпинистов, оказавшихся в заложниках у стихии.