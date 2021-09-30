Москва, 30 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, МВД и Следственный комитет с участием Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского книжного союза выработают рекомендации по применению норм закона, запрещающего изображения нацистских преступников на обложках книг, сообщается на сайте Кремля.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM В поисках книги

Отмечается, что с соответствующим предложением к ведомствам обратилась межведомственная комиссия под председательством помощника президента РФ Владимира Мединского.

Комиссия в том числе решила, что данный запрет не должен распространяться на произведения, «созданные в научно-просветительских, культурных, контрпропагандистских и образовательных целях».

Выработанные по поручению комиссии рекомендации ведомства должны будут «довести до отраслевого сообщества».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников.

Запрет касается изображений «руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала». Эти изображения — экстремистские материалы, они оскорбляют многонациональный народ и память о людских потерях в Великой Отечественной войне.