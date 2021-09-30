Лондон, , 08:47 — REGNUM Из-за неожиданных результатов выборов в немецкий Бундестаг может произойти задержка запуска газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»). Об этом 30 сентября сообщает британское издание The Telegraph.

Газопровод «Северный поток — 2» Pjotr Mahhonin

Уточняется, что Свободная демократическая партия и «Зеленые», которые выступают против «СП-2» из-за геополитических и экологических соображений, будут решающей силой в ходе переговоров по созданию правящей коалиции в ФРГ после победы социал-демократы над Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель.

Также указывается, что начатые 24 сентября переговоры о создании правящей в стране коалиции могут затянуться и потому в настоящий момент будущее проекта выглядит неопределенным.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что во время торгов на бирже цена на газ в Европе 29 сентября снова закрепилась на уровне более $1 тыс. за тысячу кубометров, после того, как 28 сентября вечером она была скорректирована до $950.