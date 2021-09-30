Ханты-Мансийск, 30 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Югре октябрь начнётся со снега и гололёда. Об этом сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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В ночь на 1 октября 2021 года пройдёт дождь и мокрый снег. Днём по западной половине Югры местами, а по восточной половине повсеместно — дождь, мокрый снег. Температура ночью 0,-5 °С, днем +2,+7 °С.

Аналогичная погода ожидается и 2 октября. 02/10. Облачно с прояснениями. Температура ночью — 1,-6 °С, днем +1,+6 °С.