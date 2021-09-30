В Якутске решают судьбу оставшейся без матери девочки
Якутск, 30 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В соцсетях Якутии бурно обсуждают историю жительницы Якутска, несовершеннолетнюю сестру которой собираются отправить к отцу в Таджикистан. Разлучить сестёр после смерти матери намерена органы опеки, написало ИА SakhaDay.
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Старшая сестра совершеннолетняя, младшей — 8 лет. У мужчины, который является отцом девочки, в Таджикистане есть своя семья. В Якутске девочка живёт с сестрой и бабушкой, которой 75 лет.
По словам заместителя по социальным вопросам Окружной администрации Якутска Натальи Степановой, девочка называет гражданина Таджикистана отцом, но не хочет с ним жить. С ребёнком проводят беседы. Старшая дочь хочет, чтобы девочка осталась жить с ней. Отец согласия на это не даёт.
Судьбу ребёнка решит суд. Пока будут длиться разбирательства, девочка будет жить в республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
Как сообщало ИА REGNUM, сенаторы комитета Совфеда по госстроительству планируют внести в Госдуму пакет законопроектов, направленных на защиту детей. Поправки внесут в семейный кодекс, предложений насчитывается 70 штук.