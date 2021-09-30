Якутск, 30 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В соцсетях Якутии бурно обсуждают историю жительницы Якутска, несовершеннолетнюю сестру которой собираются отправить к отцу в Таджикистан. Разлучить сестёр после смерти матери намерена органы опеки, написало ИА SakhaDay.

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Старшая сестра совершеннолетняя, младшей — 8 лет. У мужчины, который является отцом девочки, в Таджикистане есть своя семья. В Якутске девочка живёт с сестрой и бабушкой, которой 75 лет.

«Опека на стороне отца и передаёт ребёнка ему. Подозреваю, что данный мужчина планирует получить гражданство РФ и жить на пенсию по потере кормильца, предназначенную ребёнку. У него ничего нет, даже своей жилплощади и стабильной работы! В опеке считают, что не стоит подавать исковое заявление в суд, потому что мы травмируем ребёнка и закон на его стороне… Младшая сестра не хочет к отцу, потому что она его боится. Я боюсь, что он ее увезёт в Таджикистан и Лана больше не увидит Якутию и нас», — написала сестра девочки Виктория.

По словам заместителя по социальным вопросам Окружной администрации Якутска Натальи Степановой, девочка называет гражданина Таджикистана отцом, но не хочет с ним жить. С ребёнком проводят беседы. Старшая дочь хочет, чтобы девочка осталась жить с ней. Отец согласия на это не даёт.

Судьбу ребёнка решит суд. Пока будут длиться разбирательства, девочка будет жить в республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, сенаторы комитета Совфеда по госстроительству планируют внести в Госдуму пакет законопроектов, направленных на защиту детей. Поправки внесут в семейный кодекс, предложений насчитывается 70 штук.