Москва, 30 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Москве для учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений проведут конкурс эссе «Москва глазами молодёжи», приуроченном к Всемирному дню гида, сообщается на портале мэра столицы.

Kremlin.ru Студенты

Прием заявок на участие в конкурсе эссе для студентов уже начался. Подать заявку можно до 12:00 28 октября 2021 года. Студенты должны написать небольшой текст о Москве по пяти темам и снять минутный видеоролик.

Жюри определит пять лучших проектов и 10 финалистов до 5 ноября. Их работы опубликуют для онлайн-голосования в проекте «Активный гражданин». Итоги конкурса подведут до 16 декабря. Победители получат подарки и призы от комитета по туризму города Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, у Минобрнауки РФ нет планов по массовому переводу вузов страны на дистанционный формат образования.

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