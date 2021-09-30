Ижевск, 30 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 30 сентября прививку от коронавируса сделали 395 402 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Zdravalt.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 325 646 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 2000 жителей республики. 958 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 43 420 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 848 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 сентября в регионе провели 1 741 481 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 8077 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6256 исследований.

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