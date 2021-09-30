Чита, 30 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 30 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 69 108, причём 186 из них обнаружили только за сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 59 887 пациентов (+113 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1418 человек (+6 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 115 находятся в тяжёлом состоянии (+7 сутки), 50 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+5 сутки).

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