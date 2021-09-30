Горно-Алтайск, 30 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Kraszdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Лидером по суточному приросту стал Усть-Канский район, где зарегистрировано десять новых случаев. Также диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Майминского, Онгудайского, Турочакского и других районов.

«За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 21 584 случая заболевания: 6708 — в городе Горно-Алтайске, 3176 — в Майминском районе, 3037 — в Кош-Агачском районе», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 20 477 человек, в том числе 15 за последние сутки.