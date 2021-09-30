Саратов, 30 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Депутаты Саратовской облдумы в двух чтениях приняли поправки в статью регионального закона «О физической культуре и спорте». Изменения касаются увеличения ежемесячных пособий для спортсменов и их тренеров, имеющих звания и высокие награды, а также постоянно проживающих в регионе, сообщает министерство молодежной политики и спорта области.

Казимир Малевич. Спортсмены. 1931

Парламентарии накануне поддержали предложение губернатора области Валерия Радаева об увеличении пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам. Такие выплаты в настоящее время получают 118 человек. Суммы ежемесячных пособий зависят от результата и вырастут по каждой категории. Те, кто получал 1,2 тыс. рублей смогут рассчитывать на 3 тыс. рублей. Кому выплачивали 1,5 тыс. рублей, станут платить 5 тыс. рублей. До 7 тыс. рублей увеличено пособие тому, кто ранее получал 2 тысячи. С 3 до 10 тыс. рублей вырастут доплаты у самых именитых спортсменов и тренеров.

Данную меру поддержки установили еще в 2008 году и с тех пор ни разу не повышали. Увеличенные пособия начнут выплачивать с 1 октября. Как уверяют в ведомстве, принятые меры позволят снизить отток квалицифированных спортсменов из Саратовской области.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области молодые тренеры будут получать стимулирующие выплаты. При первичном трудоустройстве по должностям тренер, тренер-преподаватель, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, тренер спортивных сборных команд в течение первых четырех лет работы устанавливаются стимулирующие выплаты к окладу в размере 50%.

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