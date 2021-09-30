Ижевск, 30 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 30 сентября провели 1 741 481 исследование для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Лабораторные исследования на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 8077 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6256 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 24 человека. Это максимальное число летальных случаев, зарегистрированных за сутки с начала пандемии. Накануне скончались 22 жителя республики.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2026 человек.

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