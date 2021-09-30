Ижевск, 30 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 24 человека, сообщает региональный оперативный штаб. Это максимальное число летальных случаев, зарегистрированных за сутки с начала пандемии. Накануне скончались 22 жителя республики.

Rostov-gorod.ru Больничная палата. Ростов-на-Дону

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Скончались женщины в возрасте 60, 71, 79, 80, 81, 83, 84, 88, 89 лет и 91 года, а также мужчины в возрасте 65, 66, 68, 69, 70, 75, 84 и 89 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2026 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 сентября в регионе выявили 256 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 237 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 53 454 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8425 жителей.

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