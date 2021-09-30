Самара, 30 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Электросирены планируют включить в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сирена

Сообщается, что 6 октября в городе будут проводить плановую проверку готовности системы оповещения.

Так, с 10:40 до 10:45 в городе включат сиренно-речевые установки и электросирены, которые расположены на крышах зданий и в местах массового пребывания людей.

Отмечается, что звук электросирен означает сигнал «Внимание всем!».

«По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приёмники и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке», — говорится в сообщении пресс-службы.