Кызыл, 30 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Туве на начало 2021 года проживали 31 тыс. человек в возрасте старше 60 лет, что на 4,2% больше, чем годом ранее. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, доля пожилых граждан в общей численности населения составила 9,4%.

(сс) PICNIC_Fotografi Пожилые люди

«В общей численности населения в возрасте 60 лет и старше 39,7% приходилось на возрастную группу 60−64 года, 24,3% — 65−69 лет, 26,5% — 70−79 лет, 9,5% — 80 лет и старше. Численность жителей республики в возрасте 100 лет и старше составила 15 человек», — отметили в службе статистики.

При этом на 1000 мужчин старше 60 лет приходится 1712 женщин. С увеличением возраста доля женщин увеличивается. Так, в возрасте старше 80 дет на 1000 мужчин приходится уже 2703 женщины.

В прошлом году 20 мужчин и 7 женщин старше 60 лет вступили в брак, в том числе впервые — 3 мужчины и одна женщина. Кроме того, на момент проведения исследования продолжали работать 22,6% жителей в возрасте 60−60 лет и 7,5% граждан старше 70 лет.

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