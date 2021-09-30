Ижевск, 30 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 30 сентября выявили 256 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 237 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 53 454 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 55 детей в возрасте до 14 лет и 54 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 174 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 43 003 человека. Скончались 2026 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 24 летальных случая — максимальное число смертей за сутки с начала пандемии, накануне скончались 22 жителя региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8425 жителей. Из числа получающих лечение 6882 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1647 человек — в состоянии средней степени тяжести, 456 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 октября в республике посещение театров, кинотеатров, культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, как на открытых площадках, так и в помещениях, разрешается только гражданам при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус сроком действия не больше 72 часов, или QR-кодов переболевшего или вакцинированного. В настоящее время решается вопрос возврата купленных ранее или приобретения билетов в учреждения культуры, в том числе тех, которые были или будут куплены по «Пушкинской карте».

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