Ясный, Оренбургская область, 30 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Оренбургская область в рамках федерального проекта «Чистая вода» получит боле 200 млн рублей на реконструкцию водовода в городе Ясный, сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Стоимость реконструкции водовода «Кумакское водохранилище — город Ясный». составит 204,6 млн рублей. В муниципалитете уже ведут работы по реконструкции объекта протяженностью 8,91 км.

На модернизацию головной насосной станции Кумакского водозабора дополнительные средства поступят из областного бюджета. Это позволит решить застарелые проблемы с водоснабжением не только в Ясном, но и поселке Светлый и ЗАТО Комаровский, где в общей сложности проживают около 35 тыс. жителей.

Губернатор Денис Паслер подчеркнул, что система водоснабжения на востоке Оренбуржья давно нуждается в модернизации.