Мадрид, 30 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. По итогам августа 2021 года продажи автомобилей на испанском авторынке сократились на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).

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Всего в прошлом месяце в Испании было продано 47 584 авто. По данным ANFAC, таких низких продаж не наблюдалось на испанском авторынке с августа 2014 года. Низкие продажи там связывают с перебоями с поставками автомобилей дилерам из-за глобального дефицита электронных компонентов для их производства.

С января по август 2021 года на авторынке Испании было продано 588 314 автомобилей, что на 12,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Самыми популярными автомобильными марками на испанском авторынке в августе текущего года стали: Toyota (4149 шт.; — 9,1%), Hyundai (3904 шт.; — 0,2%), Kia (3743 шт.; — 19,1%), а также Volkswagen (3395 шт., — 37%) и SEAT (3324 шт., — 29%).

Напомним, за восемь месяцев 2021 года на авторынке Санкт-Петербурга было продано 100 820 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 35% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

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