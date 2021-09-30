Красноярск, 30 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 360 (темп прироста 0,3%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 116 051. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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В регионе по суточным заражениям второй день лидируют город Канск и Канский район.

Из 360 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 68 (темп прироста 0,2%), в Канске — 29 (0,7%), в Минусинске — 28 (0,6%), в Ачинске — 15 (0,2%), в Сосновоборске — 15 (0,7%) в Дивногорске — 11 (0,5%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Канском — 20 (1,7%), Мотыгинском — 18 (2,9%), Абанском — 16 (1,4%), Богучанском — 12 (0,5%), Минусинском — 11 (1,0%) и Берёзовском — 11 (0,5%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 2556 человек, снято с наблюдения — 2513. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 26 939 (+43) человек.

За последние сутки в регионе проведено 9890 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 3 705 113.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 20 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

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