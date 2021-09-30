Чита, 30 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Новосибирске суд оставил без изменения приговор Забайкальского краевого суда по уголовному делу об убийстве ребенка выстрелом через дверь. Как сообщает 30 сентября забайкальская прокуратура, защитнику 33-летнего жителя краевого центра Василия Дунца не удались доказать причинение смерти по неосторожности. Суд согласился с доводами о доказанности именно умышленного убийства.

Ружьё

Напомним, днем 17 февраля 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору с соседом по поводу якобы мешающего ему ремонта в квартире. Вооружившись гладкоствольным ружьем 12 калибра, заряженным патроном с крупной дробью, он выстрелил через дверь и смертельно ранил 9-летнюю дочь хозяина квартиры.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержал прокурор Забайкальского края Максим Ершов. Приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу — 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинительный приговор 33-летнему местному жителю Василию Дунцу, который в ходе ссоры с соседями застрелил 9-летнюю девочку, был вынесен в конце июля 2021 года. Особая тяжесть преступления, его дерзкий, циничный характер вызвали широкий резонанс.

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