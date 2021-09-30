Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Переговоры о возможности использования военных баз для размещения на них своих сил для возможности нанесения дистанционных контртеррористических ударов по территории Афганистана в соседних с ним странах, включая российские базы в этом регионе, ведут США. Об этом 30 сентября сообщает газета Politico со ссылкой на ряд американских сенаторов.

Пентагон Tourister.ru

Отмечается, что последним об этом сообщили в ходе закрытых слушаний глава Пентагона Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи.

Также указывается, что, по данным издания, представители минобороны Соединенных Штатов рассказали, что такая возможность обсуждается с властями Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран.

Кроме того, издание напомнило, что во время открытой части слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США глава Пентагона признал, что Вашингтон обращался в Москве с просьбой по поводу возможности использования американскими ВС российских военных баз в Средней Азии для контртеррористической деятельности.

При этом добавляется, что, по данным газеты, на прошедшей после этого закрытой части слушаний представители минобороны США рассказали, что такая возможность рассматривается всерьез, а глава СЕНТКОМа уточнил, какие именно типы воздушных средств могут быть при этом использованы и какие именно объекты, с которых могут наноситься удары, имеются ввиду.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что тема передачи заключённых, включая осуждённого в России за шпионаж Пола Уилана, поднимается американской стороной при контактах.