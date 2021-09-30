Белвью, США, 30 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Студия Bungie дала понять, что такие персонажи, как Император Калус, Каиатль, Сен-14 и Митракс ещё вернутся в многопользовательскую игруDestiny 2. Об этом 30 сентября сообщает портал GamesRadar.

Иван Шилов ИА REGNUM Destiny 2

Нарративные дизайнеры проекта Джулия Нардин и Никко Стивенс намекнули во время интервью, что все эти «боссы» наверняка появятся в игру в будущем. Нардин, в частности, сказала, что Калус«ждет, что-то делает, мы не совсем в курсе, но мы очень рады что-то сделать с ним после активности корабля-призрака в 14 сезоне». Она добавила, что примерно в такой же ситуации находятся Митракс и Сен-14, и что возвращение Каиатля тоже вполне возможно.

В августе 2011 года ИА REGNUM сообщило, что игроки предложили разработчикам Destiny 2 полностью изменить систему чемпионов в игре (чемпионы — серьёзные противники, с которыми приходится сталкиваться геймерам). Статья с предложениями была опубликована на форуме Reddit.