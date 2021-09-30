Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Судебный иск намерен подать бывший американский президент Дональд Трамп, чтобы запретить рассекречивать документы Белого дома о штурме Капитолия. Об этом 29 сентября сообщило издание Guardian со ссылкой на свои источники.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По сведениям журналистов, политик планирует препятствовать работе специального комитета Конгресса США, расследующего указанное дело. В Guardian отмечают, что своими действиями Трамп способен помешать усилиям, направленным на публикацию ключевых документов о штурме.

В издании также подчеркивают, что экс-глава государства может не выиграть суд, однако нельзя исключать того, что его план задержит расследование до 2022 года, когда в США должны пройти выборы в Палату представителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября спецкомитет Палаты представителей обязал еще 11 человек выступить на слушаниях в Конгрессе по делу о штурме Капитолия, произошедшего 6 января 2021 года.

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