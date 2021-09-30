Красноярск, 30 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Красноярская полиция проводит проверку появившейся в соцсетях информации об избиении женщины в подъезде жилого дома.

Pixabay.com Избиение

Как сообщили ИА REGNUM в краевом ГУ МВД, видео избиения появилось в социальных сетях 29 сентября. На кадрах видно, как мужчина в подъезде жилого дома в Октябрьском районе Красноярска наносит удары женщине.

«В дежурную часть полиции заявлений и сообщений о данном инциденте не поступало», — говорится в сообщении ведомства.

Участники конфликта и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, осуждён 30-летний житель Омска, изуродовавший лицо женщине из-за долгов.

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