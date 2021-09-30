Турин, Италия, 30 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» одержал победу над лондонским «Челси» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Турине и завершилась со счётом 1:0.

Логотип Ювентуса

Единственный гол в матче забил нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза на 46-й минуте.

На сегодняшний день «Ювентус» занимает первое место в группе Н, на счету команды шесть очков. «Челси» идёт на втором месте с тремя очками.

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