Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Турция приняла решение о приобретении российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 после отказа Соединенных Штатов передать Анкаре американские системы ПВО Patriot, пишет New York Times со ссылкой на слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана из интервью, взятого на прошлой неделей по случаю ежегодной сессии Генассамблеи ООН.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если бы американцы продали Турции систему противоракетной обороны Patriot, сказал господин Эрдоган, ему бы «не пришлось покупать С-400», — говорится в публикации.

Эрдоган также высказался о последствиях покупки российских С-400 для отношений Анкары с Вашингтоном.

«Я думаю это того стоило… Мы вправе крепить нашу оборону, как нам заблагорассудится», — подчеркнул Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, США были крайне недовольны тем, что Турция купила у России С-400. При этом Турция, будучи членом военного блока НАТО, первоначально собиралась купить американское вооружение, но США отказались продавать Анкаре современные образцы.

В частности, Турция так и не получила современные истребители F-35 и ЗРК Patriot. Тогда Эрдоган и решил приобрести ЗРС С-400 у России. Это существенно подпортило и без того непростые американо-турецкие отношения.

В конце сентября 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна планирует приобрести у России дополнительные зенитные ракетные системы С-400.

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