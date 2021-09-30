Мюнхен, Германия, 30 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над киевским «Динамо» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене завершилась со счётом 5:0.

Uwe Bassenhoff Роберт Левандовски

В составе «Баварии» дубль оформил нападающий Роберт Левандовски. Ещё по голу забили полузащитник Серж Гнабри и форварды Лерой Зане и Эрик Шупо-Мотинг.

На сегодняшний день «Бавария» занимает первое место в группе Е, на счету команды шесть очков. «Динамо» идёт на третьем месте с одним очком.