Владивосток, 30 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Находке местные жители сообщили в полицию, что на улице без сопровождения взрослых находится маленький ребёнок. Наряд ППС выехал на указанное место и обнаружил напуганную 3-летнюю девочку, а рядом лежавшую в бессознательном состоянии женщину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе УМВД по Приморью.

(сс) Alex Ivashenko Один

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Полицейские выяснили, 42-летняя местная жительница с дочерью возвращалась домой из гостей. Ожидая автобус, мать купила бутылку крепкого алкоголя и выпила её на остановке.

Женщину доставили на освидетельствование в наркологический диспансер, где было установлено сильное алкогольное опьянение. Как оказалось, с 2019 года она стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. С того времени полиция не оставляла семью без внимания, по месту жительства регулярно проводились проверки и профилактические беседы.

Инспекторы ПДН доставили девочку в дом малютки.

Для рассмотрения вопроса о возращении ребёнка в семью матери предстоит пройти курс лечения от алкогольной зависимости. Комиссия по делам несовершеннолетних примет решение о возврате ребёнка или же ограничении или лишении матери родительских прав.

Как сообщало ИА REGNUM, суд в Москве вынес приговор 41-летней женщине, бросившей новорождённую дочь.