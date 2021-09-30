Москва, 30 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Москве для школьников 9−11-х классов с 1 октября открывается онлайн-регистрация на участие в выпускных экзаменах 2021−2022 гг., сообщается на портале мэра столицы.

Obrnadzor.gov.ru ЕГЭ

На участие в государственной итоговой аттестации (ГИА): едином государственном экзамене (ЕГЭ), основном государственном экзамене (ОГЭ) и государственном выпускном экзамене (ГВЭ) одиннадцатиклассники смогут подать заявку на mos.ru до 1 февраля включительно, ученики 9-х классов — до 1 марта.

Учащиеся старше 14 лет могут подать заявление самостоятельно. Если школьнику не исполнилось 14 лет, заявление подают только родители (законные представители).

Как сообщало ИА REGNUM, в случае отсутствия новых волн коронавируса в России ЕГЭ в 2022 году пройдёт в доковидном формате, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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