Екатеринбург, 30 сентября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге гражданина 1988 года рождения отдали под суд за смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Резонансная авария произошла вечером 11 мая. Водитель был под действием наркотических средств. В этот момент он выехал на перекрёсток проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка на красный сигнал светофора и там столкнулся с машиной «Тойота Камри». В результате его автомобиль — «Сеат Леон» — изменил направление движения и сбил нескольких человек.

Пострадавшая женщина 1941 года скончалась от полученных травм. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит до 12 лет заключения.