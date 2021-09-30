Самара, 30 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров пригласил к сотрудничеству представителей бизнеса из стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что 29 сентября в Челябинске прошел II Форум глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в которую входят Россия, Казахстан, КНР, Индия, Киргизия, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан. Глава Самарской области в режиме видеоконференции также принял участие в этом событии.

На заседании участники обменялись идеями и рассмотрели перспективные направления развития сотрудничества.

Азаров отметил, что в Самарской области фиксируется увеличение общего объема внешнеторгового оборота региона со странами-членами ШОС.

«Приглашаем наших партнеров рассмотреть возможность усиления своего присутствия на наших площадках, открытия новых производств на льготных, комфортных, преференциальных условиях. «Зеленый коридор» обязуемся обеспечить», — приводит пресс-служба его слова.

Азаров также пригласил участников форума побывать в Самарской области и ознакомиться с уникальными историческими и природными ценностями, а также возможностями региона.