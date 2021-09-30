Тобольск, Тюменская область, 30 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Жители тюменского города Тобольска продолжают наблюдать горение факела на «Запсибнефтехиме». Оно связано с проведением 29 сентября ремонтных работ на оборудовании, сообщает пресс-служба предприятия.

Пресс-служба ООО «Запсибнефтехим» Факельная активность

«Факел является частью системы безопасности комплекса и обязательной составляющей любого нефтехимического предприятия. Для проведения текущих ремонтных работ проводится остановка и подготовка оборудования, находящиеся в нем углеводороды утилизируются на факеле с соблюдением всех норм, чем и обусловлено его интенсивное горение в этот период. Данные действия являются наиболее безопасными и используемыми во всем мире, изначально запланированными системами безопасности проекта», — говорится в официальном заявлении ООО «ЗапСибНефтехим».

Напомним, вечером 29 сентября огонь факела встревожил тоболяков. Они стали постить в социальных сетях видео огня, полагая, что на предприятии произошёл пожар.

«Из-за низкой облачности в темное время суток свет от факела рассеивается, создавая преувеличенный визуальный эффект. Предприятие работает в штатном режиме. Ремонтные работы завершены, в ближайшее время завершатся пусковые операции», — поясняют в пресс-службе нефтехимического комбината.

Подчёркивается, что даже в пик факельной активности предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе не превышены.