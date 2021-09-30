Милан, Италия, 30 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Сотрудники итальянской студии Milestone прокомментировали отзывы на видео с демонстрацией игрового процесса PS5-версии мотосимулятора Ride 4, который стал «сенсацией» в сообществе геймеров. Об этом 30 сентября сообщает портал GamesRadar.

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Поклонников жанра поразил уровень графики Ride 4, некоторые отметили, что ролик, в котором показана гонка от лица мотоциклиста, выглядит настолько реальным, что его можно спутать с видеозаписью. Исполнительный продюсер Микеле Калетти сказал, что сотрудники Milestone, работающие над проектом, играют в Ride 4 уже много месяцев и прекрасно знают, что игра действительно хороша.

Он напомнил, что ровно то же самое произошло с первой частью Ride, когда геймеры спорили о том, являются ли опубликованные кадры реальной видеозаписью или сценой из игры. «Теперь это происходит снова, и даже некоторые известные люди из индустрии комментируют, хвалят её, и это просто прекрасно», — отметил Калетти.

Для справки: вышеупомянутое видео с игровым процессом версии Ride 4 для консоли PlayStation 5 было опубликовано 26 сентября на форуме Reddit. Релиз мотосимулятора на консолях нового поколения состоялся 21 января 2021 года.