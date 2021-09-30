Веллингтон, 30 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Огонь по двум вооружённым мужчинам, пытавшимся скрыться на автомобиле, отрыла в ходе погони полиция Новой Зеландии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

111 Emergency Полиция Новой Зеландии

Около 8:30 по местному времени (23:30 29 сентября мск) сотрудники полиции в Отахуху (южный пригород Окленда) попытались остановить транспортное средство, передвигавшееся по странной траектории. Однако водитель автомобиля проигнорировал все сигналы полицейских и попытался скрыться.

Автомобиль был остановлен при помощи спецсредств, но находившийся в нём мужчина быстро выскочил на обочину и пересел в другой автомобиль, уже ожидавший его в в месте высадки. Вторая машина скрылась на большой скорости, а её пассажир несколько раз демонстрировал полицейским огнестрельное оружие. К погоне за автомобилем были подключены спецтранспорт полиции и вертолёты. Автомобиль удалось установить в районе Хиллсборо.

Водитель автомобиля, угрожавший полиции, получил тяжёлое ранение и был госпитализирован. Пассажир был задержан и отправлен в полицейский участок для разбирательств. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование инцидента. Уточняется, что угроза общественной безопасности отсутствует.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новой Зеландии намерены криминализовать подготовку к терактам.