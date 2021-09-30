Вашингтон, 30 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Частичная отмена американского эмбарго на поставки оружия Кипру продлена Вашингтоном на год до 30 сентября 2022 года. Об этом 29 сентября сообщается на сайте федерального реестра официальных документов правительства США.

U.S. Navy Вертолёт ВВС Кипра

Документ касается снятия ограничений на продажу нелетальной оборонной техники и оказание услуг в указанной сфере. Частичная отмена эмбарго была введена американскими властями осенью 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября Кипрскому отставной греческий генерал Андреас Пентарас заявил, что военное соглашение между Францией и Кипром изменит геополитический баланс в Восточном Средиземноморье и заставит Турцию возобновить переговоры.