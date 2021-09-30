Джакарта, , 08:15 — REGNUM Командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто заявил, что военные и сотрудники полиции обеспечат безопасность во время проведения XX Национальной недели спорта в Папуа, сообщает Kompas.

Военные Индонезии, Малайзии и Филиппин Facebook@ArmedForcesofthePhilippineRepublic

Открытие и закрытие недели спорта в Папуа посетят только 10 000 человек.

Хади Тьяхджанто призвал офицеров использовать культурный подход и местную мудрость при выполнении своих обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде районов Западной Суматры прошли проливные дожди, которые спровоцировали оползни и наводнения.

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