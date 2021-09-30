Санкт-Петербург, 30 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над шведским «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Fc-zenit.ru Зенит

В составе «Зенита» голы забили полузащитники Клаудиньо на девятой минуте, Далер Кузяев (49), Алексей Сутормин (80) и Вендел (94). С 53-й минуты «Мальмё» играл в меньшинстве после удаления защитника Анеля Ахмедходжича.

«Зенит» одержал первую победу в Лиге чемпионов за почти два года — с 27 ноября 2019 года. Серия без побед составила восемь матчей — одна ничья и семь поражений.

На сегодняшний день «Зенит» занимает третье место в группе H, на счету команды три очка. «Мальмё» идёт на четвёртом месте без набранных очков.