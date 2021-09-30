Анкара, , 08:15 — REGNUM Переговоры, которые провели президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи, были продуктивными. Об этом 29 сентября турецкий лидер написал в своем Телеграмм-канале.

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Проведя продуктивные переговоры с моим коллегой Путиным, мы покинули Сочи», — говорится в сообщении Эрдогана.

При этом в ходе встречи с российским лидером турецкий президент отметил, что совместные действия России и Турции по связанным с Сирией вопросам «имеют большое значение» и добавил, что в указанном регионе мир зависит от отношений Москвы с Анкарой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ревакцинироваться российским препаратом от коронавируса «Спутник» призвал президент России Владимир Путин своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.