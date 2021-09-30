Омск, 30 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Осуждён 30-летний житель Омска, изуродовавший лицо женщине из-за долгов.

Pixabay.com Кулак

Как сообщили ИА REGNUM 30 сентября в областной прокуратуре, приговор вынес Ленинский районный суд Омска. Мужчина признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Установлено, что вечером 9 сентября 2019 года мужчина, желая вернуть принадлежащие его знакомому деньги, пришёл к омичке. В квартире он нанёс ей не менее десяти ударов газовым пистолетом по лицу и голове. Затем он заявил, что женщина должна вернуть долг в размере 100 тысяч рублей.

Омичка позвонила сожителю и попросила помощи. Затем нападавший схватил её за волосы, приставил к правому виску пистолет и вывел на улицу. В это время к подъезду подошел сожитель потерпевшей. Он пообещал передать мужчине деньги, однако тот выстрелил в его сторону, повредив ему щёку. После этого сожитель омички обезвредил нападавшего.

Женщина получила тяжкий вред здоровью в виде неизгладимого обезображивания лица. Телесные повреждения у её сожителя вреда здоровью не причинили.

Злоумышленник не признал своей вины. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Гражданский иск потерпевшей удовлетворен в полном объёме на сумму 500 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, который избил двоих подростков на детской площадке.