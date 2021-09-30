Москва, 30 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Торги по нефти 29 сентября закрылись ростом цен. Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,36%, до $78,44, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

(сс) skeeze Нефтедобыча

Нефтяной рынок оказался под давлением из-за возобновившихся покупок доллара в конце месяца, а также увеличения запасов нефти в стране.

Данные минэнерго США показали первое за восемь недель увеличение запасов нефти.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 4,58 млн баррелей, до 418,54 млн баррелей (прогноз был на снижение запасов нефти на 2,15 млн баррелей).

Сегодня, 30 сентября, баррель Brent подешевел на 0,8% до $77,77. Общий настрой по нефти остается позитивным.

Покупателям нужно удержать уровень $77,30. При отскоке до $79,40 рост котировок опять ускорится.

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