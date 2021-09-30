Тбилиси, 30 сентября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В крае Самцхе-Джавахетия на юге Грузии, возле границы с Арменией и Турцией 30 сентября произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным центра, колебания земли были зафиксированы в 02:44 по тбилисскому времени (01:44 мск). Эпицентр находился возле села Фока Ниноцминдского района на расстоянии 22 километров от города Дманиси и в 58,8 километра от Тбилиси. Глубина залегания очага землетрясения — десять километров.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что на юге Грузии летом 2021 года участились случаи землетрясения. Чаще всего они происходят в крае Квемо-Картли возле села Самеба Цалкского муниципалитета.