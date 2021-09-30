Москва, 30 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Украинский адвокат Татьяна Монтян во время прямого эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале ударила по лицу польского политолога Якуба Корейбу.

Личный архив Якуба Корейбы Якуб Корейба

Инцидент произошел во время обсуждения кризиса в Донбассе, когда польский эксперт начал перебивать спикеров. Монтян показалось, что Корейба смеется над людьми, пострадавшими в ходе войны.

«Можно, я подойду, дам ему по физиономии?» — спросила Монтян у ведущих.

Спустя несколько минут Корейба вышел из-за трибуны и направился к оппонентам, и, несмотря на вставшего между ними ведущего, Монтян смогла нанести удар по лицу политолога.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году российский журналист и политолог Дмитрий Куликов в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» швырнул стакан с водой в польского политолога Якуба Корейбу, который систематически его перебивал.

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