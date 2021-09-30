Горно-Алтайск, 30 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Республике Алтай число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 400. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, подтверждена смерть ещё двух человек — 77-летнего жителя Горно-Алтайска и жителя Майминского района 68 лет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Добавим, что из 400 человек непосредственно от COVID-19 скончались 353. Причиной смерти 47 пациентов стали сопутствующие заболевания на фоне заражения коронавирусом.