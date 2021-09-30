Детройт, США, 30 сентября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель Jeep представил новый Jeep Grand Cherokee 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Jeep Jeep Grand Cherokee 2022 модельного года

В продаже новинка появится до конца 2021 года. Новая электрифицированная версия внедорожника с приставкой 4xe появится на авторынке в начале следующего года.

Выпуск нового Jeep Grand Cherokee налажен на новом сборочном предприятии в Детройте под названием MackPlant. Отмечается, что эта первая производственная площадка, появившаяся в городе за 30 лет.

Jeep Grand Cherokee пятого поколения разработан на базе новой «тележке». За счет последней модель можно оснастить гибридной установкой. Также модель получила новый дизайн экстерьера и интерьера.

Новинка предложена с тремя вариантами полного привода — Quadra-Trac I, Quadra-Trac II и Quadra-Drive II.

Напомним, компания Jeep провела испытания на горных дорогах Индии большого полноразмерного семиместного внедорожника.

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