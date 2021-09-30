Анадырь, 30 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В поселке Угольные Копи Анадырского района на Чукотке 27 сентября рядом с жилым домом жители обнаружили костные останки человека. По предварительным данным смерть наступила около месяца назад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по округу.

Passwordbrandfusion.nl Расследование

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Следователи организовали процессуальную проверку и провели осмотр места происшествия рядом с домом №56 по улице Угольная, где были обнаружены останки. Опрашивают местных жителей, устанавливается личность погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, человеческие останки нашли на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде во время ремонта. Челюсти, раздавленный череп и части тазобедренных суставов раскопал один из рабочих во время прокладки новых дорожек.