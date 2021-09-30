Благовещенск, , 08:16 — REGNUM В Благовещенске слишком долго ремонтируют дороги, заявленные сроки нарушаются. К такому выводу пришла прокуратура региона, проанализировав работы на городских проездах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Ремонт дороги Onf.ru

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«В конце сентября 2021 года прокуратура Благовещенска внесла представление мэру города по факту ненадлежащего планирования ремонта инженерных сетей и дорожной деятельности в целом», — отметили в прокуратуре.

Исполняющий обязанности прокурора города Дмитрий Ханюков подчеркнул, что нарушать сроки ремонта дорог недопустимо. Надзорное ведомство вынесло соответствующие предостережения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на 2022 год запланировано приведение дорог до нормативного состояния. Планы масштабны потому, что пока необходимым критериям не соответствуют 50% региональных дорог и 85% проездов в областной столице Благовещенске.