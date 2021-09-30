Петропавловск-Камчатский, 30 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. На Камчатке в посёлке Пахачи Олюторского района 30 сентября огонь с загоревшейся заброшенной постройки перекинулся на соседние жилые дома. По оперативном данным горят пять домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Изначально пожар возник в постройке, которая предназначена под снос. К моменту прибытия пожарных расчетов на место ЧП горели рядом стоящие жилые дома — огонь перекинулся из-за сильных порывов ветра. При этом не исключается, что загореться могут и другие жилые строения.

Для тушения пожара в Пахачи из села Тилички вылетел вертолёт Ми-8 с пожарными и спасателями на борту.

«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Жители домов ранее были эвакуированы», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, доследственную проверку по факту пожара в двухэтажном жилом доме в Анапе начали сотрудники управления СК РФ по Краснодарскому краю.